Compie 106 anni e ringrazia sui social: la storia di suor Annamaria
La religiosa è apparsa in queste ore anche sulla stampa cattolica internazionale. La sua è stata una vocazione tardiva: è entrata in monastero a 70 anni
Lente di ingrandimento alla mano - segno che la vista accusa il tempo, ma non certo la testa o la parola - suor Annamaria Perfumo, delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, ha festeggiato in questi giorni l'incredibile traguardo dei 106 anni. È senza dubbio tra le religiose più anziane al mondo ma questo non le impedisce di restare al passo con i tempi.
Compie 106 anni: la suora ringrazia per gli auguri sui social
In occasione del suo ultimo compleanno la suora ha voluto ringraziare personalmente chi le ha dedicato un pensiero, lasciando anche un messaggio d'amore e di speranza che affonda le radici nei suoi ricordi d'infanzia:
L'aneddoto
"Nonno Vittorio diceva a noi, suoi nipoti, che è la fedeltà che mantiene giovani e che occorre mantenere occhi e anima aperti al bello, al buono e al vero e allora si avrà una vecchiaia serena - ha scandito con voce ferma ed energica suor Annamaria. L'amore mantiene giovane il cuore".
Sr. Annamaria ha reso lode a Dio e a tutti coloro che l'hanno accompagnata con la preghiera e hanno partecipato all Santa Messa di ringraziamento per i suoi 106 anni. pic.twitter.com/bCxJeRBWMm— Adoratrici Perpetue Seregno (@suoreadoratrici) March 17, 2026
La sua storia in queste ore è stata ripresa anche da testate cattoliche internazionali come Ewtn a Catholic News. Ciò che colpisce di suor Annamaria non è solo la sua lucidità a 106 anni ma anche la sua vocazione tardiva. Dopo aver accudito la madre fino ai 70 anni ha scelto di abbracciare la vita claustrale nel monastero delle Adoratrici del Santissimo Sacramento a Genova. Dopo la chiusura della struttura nel 2012, si è trasferita a Seregno, continuando a dedicarsi alla preghiera con lucidità e determinazione.
"L'invito alla fede e alla pazienza
In uno dei video pubblicati su X dall'account delle Adoratrici Perpetue brianzole la religiosa invita alla "fede e alla pazienza" ricordando la lunga attesa prima che il suo desiderio divenisse realtà. Oggi, ospite del monastero di Seregno, suor Annamaria resta una presenza attiva e fondamentale: si occupa di diverse mansioni e non rinuncia al contatto con il mondo digitale. In questi giorni su X per il suo compleanno, ma tempo fa la si è vista anche su Youtube per parlare del Vangelo.