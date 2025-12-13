Bari, un uomo di 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta

Il dottore che ha eseguito la procedura: "L'età non deve scoraggiare dal ricorrere alle cure quando queste possono migliorare autonomia e benessere"
All'ospedale Di Venere di Bari, un uomo di cento anni è tornato a vedere grazie a un intervento di cataratta. L'anziano, in buono stato di salute generale, era seguito da tempo per problematiche visive, ma nell'ultimo periodo la cataratta aveva peggiorato in modo significativo la qualità della sua vita. Da qui la decisione di intervenire chirurgicamente.
La procedura è stata eseguita sull'occhio sinistro dal dottor Antonio Acquaviva, direttore del reparto di Oculistica del Di Venere e del dipartimento Neurosensoriale della Asl Bari.
"La chirurgia della cataratta oggi è un trattamento sicuro ed efficace anche in età molto avanzata - ha spiegato Acquaviva -, l'età non deve scoraggiare dal ricorrere alle cure quando queste possono migliorare autonomia e benessere. È importante non trascurare i segnali di difficoltà visiva e rivolgersi ai servizi sanitari per una valutazione".