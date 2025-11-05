A 100 anni nonna Gerarda batte l'ictus e torna a casa dopo due giorni: "Aspetto il 32° pronipote"

Un secolo portato con orgoglio, una famiglia numerosa da accudire e nessuna intenzione di arrendersi. Nonna Gerarda ha dimostrato che l'età è davvero solo un numero quando, dopo essere stata colpita da un ictus ischemico, è riuscita a tornare a casa sulle sue gambe nel giro di appena 48 ore. La sua storia, che arriva da Teora, in Irpinia. Lunedì scorso la donna centenaria si era presentata al Pronto soccorso di Avellino in condizioni critiche: non riusciva a parlare e aveva difficoltà a camminare. I sintomi erano chiari e allarmanti. Ma la rapidità dell'intervento e la competenza dei sanitari hanno ribaltato quello che poteva essere un epilogo drammatico.