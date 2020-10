Biella, a 94 anni si laurea per la terza volta: "Mi sono iscritto dopo la morte di mia moglie"

Laurearsi per la terza volta a 94 anni. E' la storia di Benito Rimini, residente a Biella, che, spinto da un amore sconfinato per lo studio , ha completato la triennale in Filosofia e Comunicazione all'Università del Piemonte orientale con il massimo dei voti. "Ho deciso di iscrivermi all'università nel 2016, dopo la morte di mia moglie Teresa. Senza di lei temevo di non sapere come impiegare il tempo ", ha spiegato il neolaureato.

La tesi - Il 94enne ha discusso la sua tesi, dal titolo "Il tema dell'angoscia e del vivere per la morte in Heidegger", nella cripta della basilica di Sant'Andrea a Vercelli. Circondato dall'amore del figlio, della nuora e dei nipoti, Benito ha festeggiato il suo 110 e lode: "L'interesse per il sapere e per la conoscenza mi incute non solo energie, ma anche la forza e la determinazione per studiare e andare avanti".

L'amore per la filosofia - Ex insegnante di Economia aziendale e commercialista molto noto a Biella, dopo la prima laurea a 27 anni in Economia a Perugia, sua città d'origine, Benito ha conseguito la seconda laurea in Sociologia ad Urbino nel 1990.

Ma la sua vera passione è sempre stata la filosofia. E così, dopo la morte dell'amatissima moglie, si è nuovamente iscritto all'università. La nipote, Lavinia, ha raccontato che porterà per sempre con sé l'insegnamento più grande ricevuto dal nonno e cioè l'importanza di impegnarsi nello studio.