Il gatto "immortale" vive a Monza: si chiama Geremia e ha 28 anni

Era stato portato via dal gattile perché potesse trascorrere l'ultima parte della sua vita in casa, amato e coccolato da una famiglia. Ma Geremia ha stupito tutti, in primis Stefania Battarino, la donna che lo ha adottato : il gatto vive con lei a Seregno da tre anni e il 1 ottobre - come attesta il suo certificato di nascita - ha compiuto la bellezza di 28 anni . Se non è un record, poco ci manca.

Nato in colonia - Considerato il mestiere della padrona, c'è il sospetto che Geremia possa essere la versione felina del ritratto di Dorian Gray. Stefania infatti fa la pittrice: dipinge gli animali su richiesta e pubblica i lavori sulle sue pagina Facebook e Instagram che ha chiamato "Il gatto capovolto". Chissà che non abbia ritratto anche il suo gatto, facendo invecchiare il quadro al posto suo. Oppure è la libertà il segreto di Geremia: è nato in una colonia e ha vissuto sempre all'aria aperta, accudito dai volontari.

Croccantini e fusa - Ora invece vive con altri 4 gatti sotto lo stesso tetto. "Mangia come uno scaricatore di porto, e per giunta croccantini che si trovano al supermercato, senza tante pretese"., racconta Stefania, che ha voluto festeggiare il compleanno speciale con una foto su Facebook in cui il venerando felino mangia il suo cibo preferito. Quando le candeline saranno 29 il cambio di nome - da Geremia a Matusalemme - sarà obbligatorio.