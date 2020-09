Due gatti vengono abbandonati, il sindaco di Rozzano li "assume" e apre le porte degli uffici del Comune 

Dalla strada agli uffici del sindaco di Rozzano, in provincia di Milano. Hanno fatto "carriera" Cris e Major, gatti di due mesi e mezzo abbandonati davanti a un negozio della città e adottati dal Comune. Gli animali possono stare con i dipendenti - che sono entusiasti - negli uffici ai quali non possono accedere i cittadini. Merito del nuovo regolamento comunale che consente la presenza di animali domestici sul posto di lavoro.

Amici felini - Da trovatelli a mascotte dei dipendenti del Comune di Rozzano, nell'area metropolitana di Milano. È la storia a lieto fine di Cris e Major, gattini di due mesi e mezzo lasciati davanti alla saracinesca di un negozio del paese. I cuccioli sono stati trovati da un gruppo di volontari di un'associazione animalista, che non sapendo cosa fare si sono rivolti al sindaco. Per loro fortuna i mici si trovavano nel paese giusto: infatti Rozzano ha da poco approvato un nuovo regolamento comunale che consente ai lavoratori di portare con sè - se per i colleghi non ci sono controindicazioni come allergie, fastidi o paure - gli amici animali.

I cuccioli di nome Cris e Major sono stati trovati da alcuni animalisti davanti a un negozio della città. In cerca di aiuto si sono rivolti al sindaco, che ha accolto gli animali negli uffici comunali: da poco, infatti, è in vigore un regolamento che consente ai dipendenti del Comune di portare con sè a lavoro gli animali domestici, perché ritenuti dei veri e propri antistress naturali. Gli impiegati del municipio - il primo a darsi queste regole nella città metropolitana di Milano - sono felicissimi dei due cuccioli, che fanno le fusa, reclamano le coccole e dormono ovunque.

Antistress naturale - Gli impiegati sono felicissimi dei due nuovi amici a quattro zampe, che in un comunicato del Comune vengono definiti "un potente antistress naturale". I gattini sono liberi di scorazzare tra gli uffici alla ricerca di coccole o di dormire sulle sedie e scrivanie. “I due gattini erano stati abbandonati, avevano bisogno di un rifugio e di qualcuno che si occupasse di loro – dichiara Lucia Galeone, assessore alla tutela degli animali – per questo abbiamo pensato di portarli in Comune. La convivenza con i dipendenti dell’ufficio sta funzionando bene e le persone apprezzano la loro animata presenza. Un ufficio frequentato dagli animali deve essere mantenuto sicuro e pulito, ci siamo impegnati quindi per mantenere molto alto il livello di igiene di tutti gli ambienti”.