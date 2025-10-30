La balena che vive più di 200 anni ci insegnerà come rallentare l'invecchiamento?

Tutti gli organismi viventi subiscono danni al Dna nel corso della loro vita. Le cellule cercano di riparare questi danni, ma le riparazioni non sono sempre efficaci. Ciò porta all’accumulo di mutazioni nel tempo, che può aumentare il rischio di cancro e accelerare l'invecchiamento, compromettendo il corretto funzionamento delle cellule e dei tessuti. La professoressa Gorbunova e i suoi colleghi hanno scoperto che le balene della Groenlandia erano particolarmente abili nel riparare una forma di danno al Dna nella quale entrambi i filamenti della doppia elica vengono recisi. Di conseguenza, le balene acquisivano meno mutazioni."Quello che stiamo scoprendo è che questo tipo di riparazioni sono molto importanti per una lunga vita", ha affermato la professoressa.