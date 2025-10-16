Italiani longevi ma in cattiva salute: non autonomi in 3,8 milioni

"Non basta vivere a lungo, bisogna vivere bene", sottolinea Michele Conversano, presidente di Happy Ageing. "Per invertire il trend servono azioni concrete e una strategia di longevità sana che parta ben prima della vecchiaia. La prevenzione deve diventare centrale nelle politiche sanitarie, con investimenti mirati, continui e strutturati. In particolare, è urgente dare priorità alla vaccinazione dell'adulto e dell'anziano" aggiunge. Il tema delle risorse è cruciale. Oggi alla prevenzione è destinato solo il 5% del fondo sanitario nazionale. Nei giorni scorsi sono trapelate voci che dalla prossima legge di bilancio potrebbe uscire un incremento dello 0,5%. Però, siamo ancora lontani dalla media europea del 7%. Pesano non solo la disponibilità economica ma i vincoli di bilancio. Per questo Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia ha lanciato una proposta: riconoscere la spesa in prevenzione come investimento. "Dobbiamo chiedere con determinazione che la prevenzione, a cominciare dall'immunizzazione e dagli screening, sia scorporata dal calcolo della spesa corrente per raggiungere l'obiettivo del 3% sul Pil, come giustamente perseguito dal nostro ministro dell'Economia, per raggiungere già dal 2026 il target richiesto dall'Europa", ha aggiunto Luppi. "Solo così potremo contribuire a un invecchiamento in salute garantendo sostenibilità al sistema Paese", ha concluso l'Ad di MSD.