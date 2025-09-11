Vivere fino a cento anni? Ora è un traguardo più lontano

Analizzando i dati demografici relativi a ventitré Paesi ad alto reddito, i ricercatori hanno invece osservato che la crescita dell'aspettativa di vita ha rallentato notevolmente negli ultimi decenni: per i nati dal 1939 al 2000 è scesa a un ritmo compreso fra 2,5 a 3,5 mesi ogni anno, numero che varia in base ai differenti metodi usati dalla ricerca. Si tratta un rallentamento importante, pari a circa la metà rispetto alla crescita registrata all'inizio del Novecento e che adesso ha portato a un'aspettativa di vita di circa ottant'anni. È un cambiamento che allontana le speranze formulate qualche decennio fa: "prevediamo che i nati nel 1980 non vivranno in media fino a cento anni e nessuna delle coorti del nostro studio raggiungerà questo traguardo", ha detto il demografo José Andrade, dell'Istituto Max Planck in Germania, che ha coordinato la ricerca.