Scopre il marito 80enne a far sesso in auto con la dipendente 30enne: la lite va su WhatsApp

La donna ha scoperto il tradimento quasi per caso. Durante una passeggiata, si è accorta dell'auto del coniuge parcheggiata in una stradina. Quando si è avvicinata, ha visto attraverso i finestrini una scena che l'ha sconvolta: il marito e una giovane, una loro dipendente trentenne, abbracciati sui sedili.



A quel punto è scoppiato un vero e proprio putiferio. Le urla della signora hanno attirato l'attenzione dei residenti, che si sono affacciati per capire cosa stesse accadendo. Quella che si è presentata agli occhi dei passanti è stata una scena tragicomica: la dipendente, sconvolta, chiedeva scusa alla moglie, dicendo che quella era la prima volta che cedeva alle avance dell'anziano, mentre il marito cercava di difendere la giovane, assumendosi tutta la responsabilità. Qualcuno ha pensato bene di registrare l'alterco e di diffonderlo su numerosi gruppi WhatsApp. In poche ore, l'audio che raccoglieva le urla furiose della moglie è diventato virale, rimbalzando da chat a chat fino a raggiungere centinaia di persone.