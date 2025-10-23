© Tgcom24
L'attrice e Giovanni Di Gianfrancesco hanno un figlio 11enne, Mattia
Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sarebbero separati. Secondo il settimanale “Oggi” dopo tre anni di matrimonio l’amore tra i due è finito e sarebbero già pronte le carte bollate. La coppia, che stava insieme da 15 anni, ha un figlio Mattia, 11. L’attrice sui social qualche giorno fa aveva pubblicato dei post sibillini che fanno riferimento a un tradimento e alla voglia di ricominciare.
Dopo 15 anni in coppia, l’attrice e il marito hanno chiuso la loro storia d’amore. Sul profilo Instagram di Manuela Arcuri, 48 anni, si leggono tra le righe alcune frasi che fanno pensare a indizi sull’addio: “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti” ha scritto il 23 settembre. E poi ancora in un’altra didascalia si legge: “Purtroppo questo giorno prima o poi arriva… Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato quel giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto”.
Ma è il messaggio del 5 ottobre che lascia di stucco i fan di Manuela Arcuri che recita così: “Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta”. E spiega ai follower nella didascalia: “Ma eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”. Non fa nomi, ma i riferimenti personali appaiono evidenti alla luce della notizia dell’addio da Giovanni Di Gianfrancesco. Le ultime immagini social con Giovanni risalgono ai primi giorni di agosto durante una vacanza ad Amsterdam.
Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati nel luglio 2022 nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. “Ho trattenuto le lacrime e ho attraversato la navata – aveva raccontato Manuela ricordando l’ingresso in chiesa – Annalisa Minetti cantava The prayer per accompagnarmi. Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito… mi sono rilassata. Ho guardato i testimoni Alberto Tarallo e Giovanni Malagò e ho sorriso loro. Al momento delle fedi è arrivato Mattia, accompagnato dall’Hallelujah cantato dalla Minetti. A quel punto, io e Giovanni ci siamo sciolti in lacrime”.