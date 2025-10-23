Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati nel luglio 2022 nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. “Ho trattenuto le lacrime e ho attraversato la navata – aveva raccontato Manuela ricordando l’ingresso in chiesa – Annalisa Minetti cantava The prayer per accompagnarmi. Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito… mi sono rilassata. Ho guardato i testimoni Alberto Tarallo e Giovanni Malagò e ho sorriso loro. Al momento delle fedi è arrivato Mattia, accompagnato dall’Hallelujah cantato dalla Minetti. A quel punto, io e Giovanni ci siamo sciolti in lacrime”.