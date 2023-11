Manuela Arcuri confida le sue insicurezze

Protagonista amatissima di tanti film e fiction di successo (spesso in coppia con Gabriel Garko) e star di numerosi calendari sexy, Manuela Arcuri per tanto tempo ha nascosto una grande fragilità: "Da ragazza non mi vedevo bella, facevo diete drastiche, non mi accettavo. Ero in conflitto con me stessa, sempre insoddisfatta", ha rivelato. Crescendo ha capito quale fosse davvero il problema, legato non tanto al fisico quanto al contesto: "Non sapevo che non dipendeva tanto dall’estetica, quanto dalla psicologia, da quello che provavo dentro. Quando vivi sotto i riflettori sei continuamente esposta e pensi che l’estetica conti più di tutto. È lì che nascono problemi e insicurezze".