Manuela Arcuri a Mykonos per l’addio al nubilato: guarda tutte le foto

L’attrice si prepara a sposare Giovanni Di Gianfrancesco sul lago di Bracciano il prossimo 22 luglio, intanto si è rilassata a Mykonos con un gruppo di amiche. Balli sfrenati, cene lussuose, chiacchiere e risate per la movida in Grecia.

Posta alcuni video ricordo nelle sue storie per immortalare il divertimento sfrenato con le amiche più care. Manuela Arcuri appare davvero serena e sexy. Tra poche settimane sposerà l’imprenditore edile di 44 anni, originario di Monterotondo in provincia di Roma, con cui fa coppia dal 2010. L’attrice Di Gianfrancesco si sono sposati a Las Vegas alcuni anni fa, ora la decisione di promettersi amore eterno con rito religioso in Italia.

“Non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L'opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”, aveva spiegato tempo fa. E pare proprio questo il successo di questa coppia affiatatissima dello showbiz.



Il 22 luglio Manuela e Giovanni si sposeranno nel Castello sul lago di Bracciano. Come in una favola, l’attrice ha voluto la stessa location che già aveva ospitato nozze famose, come quelle di Tom Cruise e Katie Holmes.