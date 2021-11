Manuela Arcuri si sposa: “Nozze da principessa”

“Il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013 – ha detto la Arcuri – Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico”. In effetti il racconto della proposta di nozze è davvero da favola: lui l’ha invitata a seguirlo per visionare un terreno su cui costruire… il loro castello. E poi mentre osservavano il panorama è arrivato un aereo con la scritta “Manu vuoi sposarmi?”. “Poi mi ha dato l’anello – ha continuato Manuela – e visto che sa che amo le cose particolari, lo ha fatto realizzare a forma di cuore”.



“Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta a Sabaudia o a Latina” ha detto la Arcuri che sta con Di Gianfrancesco dal 2010. La coppia si è conosciuta grazie a un amico comune e sono usciti in compagnia fino a diventare sempre più complici. “Mi ha conquistata perché non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali”.

Manuela Arcuri è mamma di Mattia, 7 anni, un’esplosione d’amore. “Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui – dice l’attrice che sta pensando anche a un altro figlio – Io ho due fratelli, so che cosa significhi avere quel punto di riferimento. Mi sta facendo riflettere, ci stiamo provando, vediamo cosa succede…”.

Manuela Arcuri, mamma sexy in Sardegna con la famiglia Tgcom24 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: