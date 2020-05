Manuela Arcuri festeggia il figlio, guarda che assembramento… famigliare

E' festa grande in casa di Manuela Arcuri per i sei anni di suo figlio Mattia , avuto dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco , con cui fa coppia dal 2010. Palloncini colorati, coriandoli e torta a tema Doraemon per il piccolino, che ha potuto festeggiare insieme ad alcuni membri della famiglia. Un "piccolo assembramento" per fare gli auguri al bimbo, felicissimo di poter trascorrere in compagnia questo giorno speciale.

"Sono stati due giorni fantastici, pieni di gioia, abbiamo dimenticato per poco il lockdown aprendo i nostri cuori, abbiamo riso e festeggiato i tuoi 6 meravigliosi anni. Sei il mio amore, la mia vita, il senso di tutto. Ti auguro di crescere felice e con animo buono e sensibile. Mamma sarà sempre al tuo fianco" ha scritto la Arcuri sui social, condividendo i momenti più belli della festicciola casalinga. Oltre al piccolo Mattia e ai suoi genitori, erano presenti gli zii Marco e Sergio Arcuri, la compagna di quest'ultimo Valentina Donazzolo, e i nonni.

I festeggiamenti vanno in scena in due atti. Durante uno dei party Manuela indossa un tailleur rosa e una camicia con fantasia a ciliegine, e per Mattia c'è una torta a due piani con il celebre gatto spaziale dei cartoni animati, lecca lecca e palloncini colorati. Per l'altra festa la torta è più piccola, e l'attrice indossa un elegante abito blu di pizzo. Quello che non cambia è la gioia sul suo volto e l'amore per il suo bimbo che traspare da ogni sguardo.

