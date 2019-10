Manuela Arcuri diventa zia: è nata Nicole

Gioia incontenibile per Manuela Arcuri , che su Instagram annuncia orgogliosa la nascita di Nicole , la primogenita di suo fratello Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo . "Benvenuta amore di zia!" ha scritto l'attrice su Instagram condividendo una foto della piccola nella culla in ospedale.

Anche il neo papà Sergio ha postato sul suo profilo un tenero scatto della bimba che riposa sul petto di mamma Valentina, accompagnato da una dedica piena d'amore per la compagna: "Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via... oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti amo ancora di più...". Per loro una pioggia di auguri dai follower e dagli amici vip tra cui Juliana Moreira ed Elisa D'Ospina.