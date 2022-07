Manuela Arcuri, svelate tutte le foto delle nozze con Giovanni Di Gianfrancesco

Leggi Anche Manuela Arcuri si sposa: il sì a luglio in un castello

“Ho trattenuto le lacrime e ho attraversato la navata – dice Manuela ricordando l’ingresso in chiesa – Annalisa Minetti cantava The prayer per accompagnarmi. Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito… mi sono rilassata. Ho guardato i testimoni Alberto Tarallo e Giovanni Malagò e ho sorriso loro. Al momento delle fedi è arrivato Mattia, accompagnato dall’Hallelujah cantato dalla Minetti. A quel punto, io e Giovanni ci siamo sciolti in lacrime”.



“Consiglio a tutti di aspettare tanto, di avere tempo per conoscersi e apprezzarsi, e di sposarsi avendo già un bambino: vederlo portare le fedi è un’emozione unica per noi e per lui, che ricorderà questa giornata per tutta la vita” continua la Arcuri. Tra gli amici vip presenti alle nozze oltre ad Annalisa Minetti, Nathalie Caldonazzo, Vittorio Sgarbi, Beppe Convertini.

Leggi Anche Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco