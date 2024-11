Manuela Arcuri: “Con Totti ci fu un bacio, Garko non mi ha detto che era tutto falso”

Dopo 10 anni, Manuela Arcuri torna al cinema con un thriller “Tradita”. E sull’argomento ha molto da dire: “Ma non parlo solo di corna. Parlo di un tradimento più profondo. Parlo di uomini che si avvicinavano per avere una popolarità riflessa: avvertivano i paparazzi, volevano finire sulle riviste. Quando me ne accorgevo, dentro morivo un po’”. Quando veniva beccata durante uno scambio di baci, voleva capire chi avesse chiamato i fotografi. “Manué, ma che voì? Ci ha chiamato lui!” le dicevano. “Mi cascava il mondo addosso. Da fuori ero la Arcuri, ma dentro rimanevo una ragazzina innamorata della persona sbagliata. Per anni non mi sono più fidata di nessuno. Giovanni, mio marito, mi ha curato: è un puro, non se ne fa nulla della fama, ha capito che avevo bisogno di affetto spicciolo, autentico. Vivevo immersa in un mondo dominato dall’ipocrisia, lui è stato sempre la mia dose di verità. Infatti, facciamo una vita genuina: la pizzeria di domenica sera, le gite fuori porta con gli amici”.