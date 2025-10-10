Shock ad Alghero: la sposa sorprende lo sposo che fa sesso con una parente stretta, nozze nel caos

Usata come alcova la stanza della loro prima notte di nozze. Tra urla, ferite e l’abbandono degli invitati, la cerimonia è finita in uno psicodramma collettivo
© Gemini
Un matrimonio da sogno si è trasformato in un incubo in un hotel di Alghero, dove una cerimonia con oltre duecento invitati è stata interrotta bruscamente da un colpo di scena degno delle migliori commedie all'italiana. La sposa, preoccupata per l'assenza del marito durante il ricevimento, lo ha trovato appartato nella stanza d'albergo con una parente stretta, forse una sorella o una cugina della sposa. L'episodio ha scatenato urla, ferite lievi e l'abbandono progressivo della festa da parte degli invitati, lasciando l'evento tra i più assurdi mai registrati nella Riviera del Corallo.
La cerimonia, come fa sapere il quotidiano La Nuova Sardegna, era stata organizzata con grande cura: una location esclusiva sul mare, piatti della tradizione locale, musica e balli fino a tarda notte. La sposa, una quarantenne del posto, e lo sposo, trentenne di origini straniere, avevano attirato amici e parenti da varie parti d'Italia e dell'estero. Tutto si è svolto regolarmente fino al momento del ricevimento, quando lo sposo si è improvvisamente allontanato dalla festa, lasciando tutti sorpresi.
La sposa, insospettita dalla prolungata assenza del marito e dal silenzio del suo telefono, ha iniziato a cercarlo, accompagnata da alcuni parenti e da un dipendente dell'hotel. Dopo una serie di tentativi a vuoto, ha aperto la porta della stanza prenotata per la prima notte di nozze. La scena che si è trovata davanti l'ha lasciata senza parole: il marito era con un'altra donna, che secondo diversi presenti sarebbe una parente stretta della sposa, una cugina o una sorella.
Il tradimento ha provocato una reazione immediata. La sposa avrebbe tentato di togliersi la fede, ferendosi leggermente a una mano. Alcuni dipendenti dell'albergo sono dovuti intervenire per prestarle soccorso e riportare la calma, mentre gli invitati, ancora sconvolti, abbandonavano uno dopo l'altro la festa. L'atmosfera si è rapidamente trasformata in un clima surreale, tra urla, incredulità e una cena ormai interrotta. Nessuno degli ospiti si sarebbe aspettato un epilogo simile.
Secondo quanto riportato da fonti locali, la donna trovata con lo sposo sarebbe una familiare della sposa, identificata da alcuni come una cugina, da altri come una sorella. Lo sposo e la sua amante avevano lo stesso cognome, un elemento che ha alimentato le speculazioni. La notizia ha fatto il giro dei social e della stampa locale, diventando in poche ore virale per l'assurdità della situazione. Né gli sposi né i familiari coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo fonti vicine alla famiglia, il matrimonio sarebbe stato di fatto annullato.
Non è la prima volta che un ricevimento di nozze in Italia si trasforma in un evento fuori controllo. In Puglia, un testimone è stato condannato dopo aver molestato la sposa durante il pranzo di nozze, scatenando una rissa tra gli invitati. In un altro episodio recente, uno sposo è stato arrestato dopo aver aggredito la suocera, causando l'annullamento della cerimonia. E ancora, in Campania, un uomo è fuggito con i soldi delle “buste” lasciando la sposa e gli invitati sotto shock e tra le lacrime.