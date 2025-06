Botte alla suocera il giorno prima delle nozze: sposo arrestato ad Alghero, matrimonio annullato

Una serata che doveva celebrare l'amore si è trasformata in un dramma familiare dai contorni surreali. Un 36enne sassarese, promesso sposo, ha aggredito quella che di lì a poche ore sarebbe diventata la sua futura suocera. Una lite esplosa durante una cena nella villa affittata per festeggiare le nozze imminenti. L’atmosfera festosa è degenerata in violenza, costringendo i familiari a richiedere l’intervento dei carabinieri. Il comportamento dell’uomo, visibilmente alterato, ha reso necessario l’arresto.