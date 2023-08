La sposa scherza e risponde "no" durante le nozze: matrimonio annullato

Uno scherzo finito male

L'incredibile vicenda si è svolta a Caracas, in Venezuela. Miriam voleva semplicemente fare uno scherzo al suo fidanzato, Danilo. Alla domanda: "Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?", ha risposto di no ed è subito scoppiata a ridere. L'officiante, che altri non era che il responsabile del Registro Civile locale, ha preso lo scherzo sul serio. Infatti, le ha detto: "No, non si può scherzare. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data".