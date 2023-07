Francia, donna vuole sposare immigrato irregolare: il sindaco si rifiuta

Nonostante per legge l'unione debba essere celebrata, il primo cittadino di Béziers si è opposto perché teme un matrimonio combinato. L'uomo è in attesa di espulsione dal Paese

Come specifica il quotidiano francese, secondo la legge il matrimonio - in programma venerdì 7 luglio - deve essere celebrato. A garantire la possibilità dell'unione è l'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I bandi sono peraltro già stati pubblicati, la festa è pronta. Ma Ménard è irremovibile.

I due sposi sono una donna francese di 29 anni e un uomo di origine algerina di 23, che ha ricevuto l'Obligation de quitter la France (Oqtf), ossia l'obbligo di lasciare il territorio francese in quanto immigrato irregolare. Come accade di norma, per escludere il sospetto di un matrimonio simulato la coppia ha dovuto compilare separatamente in municipio un questionario. Nel documento si chiede di rispondere a domande sulla loro vita e sulla storia del loro rapporto. In caso di risposte diverse, può emergere il dubbio. Ma non è questo il caso, spiega Le Figaro.



Ciononostante il sindaco, eletto grazie al sostegno del Rassemblement National di Marine Le Pen, continua a non essere sicuro: "È algerino, ha 23 anni, vuole sposare una donna francese di sei anni più grande di lui e già madre di tre figli. Sembra un matrimonio fittizio", denuncia. Qualora fosse così, i due rischierebbero fino a 5 anni di carcere e una maxi-multa. E se grazie a questa unione l'uomo dovesse ottenere il permesso di soggiorno, anche questo gli verrebbe tolto.