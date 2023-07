Bolzano, l'auto è in panne: i vigili del fuoco accompagnano la sposa in chiesa

A Bolzano per una coppia il più bel giorno della loro vita rischiava di diventare il giorno da dimenticare.

Un po' di ritardo è quasi obbligatorio per la sposa, ma la protagonista della vicenda, senza l'intervento dei vigili del fuoco, rischiava di non arrivarci e non poter pronunciare il fatidico sì. Il motivo? L'auto che improvvisamente non partiva.