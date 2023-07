Il matrimonio queer di Michela Murgia: abiti bianchi no-gender e fedi per tutti

Tra gli invitati anche Saviano La scrittrice ha pubblicato sui social network le immagini della festa. A disegnare gli abiti è stata la direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri. Gli abiti, tutti bianchi, fanno parte di una mini-collezione familiare no-gender. Nelle foto, tra gli invitati alle nozze fa capolino anche l’amico Roberto Saviano.

"God save the Queer" Una festa con tutti vestiti in bianco e rilassati nel giardino di casa quella per le nozze queer di Michela Murgia. Una serata che sa di felicità, ma che nelle sue intenzioni è stata un manifesto politico sulla famiglia che si sceglie, una sfilata di moda dove la sposa sfoggiava la scritta "God save the queer" ricamata con perline rosse sull'abito e dove, al posto della testa della regina, c'era il suo volto. Nella nuova casa romana che può contenere tutta la famiglia della scrittrice c'erano i quattro figli e il resto della queer family: Lorenzo, Claudia, Marco, Alessandro, Cinzia, oltre alle scrittrici Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri, il cantante lirico Francesco Leone, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Paolo Repetti, Teresa Ciabatti.

Un atto politico A metà luglio Michela Murgia aveva annunciato di avere sposato con rito civile e per ragioni puramente legali-economiche l'attore Lorenzo Terenzi. Motivo: per "garantirsi diritti a vicenda". La scrittrice aveva scritto sui social network: "Io e Lorenzo abbiamo firmato un contratto con lo Stato per avere diritti che non c'era altro modo per ottenere così rapidamente".

Leggi Anche Michela Murgia rasa i capelli dopo l'annuncio del tumore e posta il video sui social