Torino, banchiere annulla matrimonio per tradimento | Parla la sposa mancata: "È stato manipolato"

In un'intervista a La Stampa, la Seymandi ha definito "una pagliacciata" il gesto dell'ex compagno. "Non eravamo 150, ma in 45 ed erano quasi tutti amici miei. Lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno, ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Quando se n'è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard. Aveva orchestrato tutto".

Cosa ha detto Cristina Seymandi "In quella casa non rimetterò più piede", dichiara Seymandi al quotidiano piemontese. E a proposito dei tradimenti, aggiunge, "lui deve pensare a se stesso in primis. È un uomo molto vendicativo, ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c'entrano nulla". Quanto all'addio totale a Segre, la donna è chiara: "Non posso chiudere per sempre con lui, resta in piedi il lavoro e non posso permettermi di perderlo". "Lui in questo periodo era molto stanco", prosegue. "Guardandolo ho pensato: 'Questo è impazzito'. Ma sono certa che c'è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco e l'ha manipolato". Per quanto riguarda il video, l'imprenditrice si dice certa che sia stato organizzato ad arte.

Il matrimonio annullato Segre e Seymandi si erano fidanzati nel marzo 2020 e a fine luglio aveva deciso di organizzare un grande ritrovo con amici e parenti nel giardino della loro casa sulle colline di Torino. Le nozze si sarebbero dovute celebrare a ottobre, con tanto di partecipazioni già stampate dopo ben due rinvii, il primo dei quali a causa della pandemia Covid.