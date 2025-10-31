Emanuele Filiberto ha parlato della sua vita sentimentale. Dopo il matrimonio con Clotilde Courau, da cui ha avuto due figlie, Vittoria e Luisa, oggi è fidanzato con l'imprenditrice e modella Adriana Abascal. "Ci hanno presentati amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi ed è scattata subito una scintilla. Stiamo bene insieme. La vita continua" dice. Con Clotilde, però, non è sempre stato facile: "All’inizio non è stato semplice. Ho sbagliato a non parlarle subito di Adriana, e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa. Consiglio a chi legge di non fare il mio errore." E ammette con disarmante sincerità: "I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi."