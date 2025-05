Emanuele Filiberto di Savoia, prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata

Dal 2003 Emanuele Filiberto di Savoia era sposato con Clotilde Courau. Il loro era un legame non ordinario: "Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco" aveva detto lui. "Viviamo separati da tre, forse anche quattro anni. Ma sono molto felice... Siamo molto felici e tutto va molto bene", ha specificato. "Viviamo in due Paesi diversi (lei in Francia e lui a Montecarlo, ndr), facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente" ha spiegato.