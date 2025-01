Emanuele Filiberto di Savoia: "Io e mia moglie siamo separati… ma siamo una bella coppia"

"Siamo separati da tre, forse quattro anni", ha detto Emanuele Filiberto di Savoia a proposito di Clotilde Courau, riferendosi più al fatto che non vivano sotto lo stesso tetto che non al rapporto finito. "Viviamo separati da tre, forse anche quattro anni. Ma sono molto felice... Siamo molto felici e tutto va molto bene", ha specificato. "Viviamo in due Paesi diversi (lei in Francia e lui a Montecarlo, ndr), facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bambine siamo sempre insieme", ha detto. Tra loro il rapporto procede sereno: "Vado spesso a trovarla, e lei viene spesso a trovare me. Quindi no, non mi ritengo in una coppia aperta". Un esempio di un rapporto analogo ce l'ha avuto in famiglia: "E' un po’ come il rapporto tra mio nonno, re Umberto II, e mia nonna, la regina Maria Josè: dopo l’esilio hanno vissuto in due Paesi diversi, però si sono amati e rispettati tantissimo".