A Torino

Emanuele Filiberto di Savoia con la nuova compagna, le foto social in giro per l’Italia

Adriana Abascal lo ha accompagnato in una gara di auto storiche

15 Set 2025 - 12:22
Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal postano foto social da Torino in occasione del Giro Automobilistico d’Italia, una manifestazione dedicata alle auto d’epoca che, dopo anni di pausa, è tornata a illuminare la città piemontese. Il principe ha preso parte alla gara come pilota, mostrandosi sorridente accanto alla compagna. 

“Il fascino dell’Italia tra storia, stile e motori leggendari” ha scritto lei a corredo di alcune immagini in cui Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia posano davanti a un’auto scintillante. Emanuele Filiberto e Adriana non si sono limitati alla competizione: hanno partecipato anche alla cena inaugurale dell’evento e, da quel momento, hanno iniziato a pubblicare numerosi contenuti online.

Una storia d’amore importante

 La relazione tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal è uscita allo scoperto a inizio anno, quando i due furono visti insieme a una sfilata di moda a Siviglia. Poco dopo, il principe ha reso pubblica la separazione dalla moglie Clotilde Courau, spiegando che la rottura era in realtà avvenuta già da quattro anni. Da allora, la nuova coppia appare inseparabile.

Emanuele Filiberto di Savoia e  Adriana Abascal insieme a Roma

