Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta della fidanzata Adriana Abascal

Ormai la relazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal non è più un mistero. I due sono usciti allo scoperto a maggio, partecipando in coppia al Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano. Ma è solo con l'intervista a Point de vue che lui parla per la prima volta della loro relazione, raccontando come si sono incontrati e la loro felicità. Con la ex moglie Clotilde Courau, con cui è stato sposato per 20 anni, ha mantenuto ottimi rapporti ma ora nel cuore del 53enne c'è solo l'avvenente ex Miss Messico.