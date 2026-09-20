Zelensky: "Ho parlato con Trump, ci vedremo a New York"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "parlato con il Presidente Trump. Una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York, e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole". Zelensky ha poi reso noto di avere "ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave, e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta". "Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza - sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri", ha aggiunto il presidente ucraino, che ha poi ringraziato il presidente americano per aver firmato la legge sul disegno di legge Lindsey Graham. "Concordiamo tutti: deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina! Grazie a tutti coloro che stanno aiutando!". Secondo Axios, durante la loro ultima telefonata Doanld Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Volodymyr Zelesnky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe.