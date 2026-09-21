"L'Urban 20 del 2026 ha dimostrato cosa possono realizzare le città quando ci uniamo per affrontare le sfide che le nostre comunità incontrano ogni giorno - ha precisato Bass -. Dall'accessibilità abitativa e l'azione per il clima al sostegno alle comunità di immigrati e alla creazione di posti di lavoro di qualità, i sindaci sono in prima linea nell'elaborare soluzioni concrete e nel conseguire risultati". Nel comunicato finale diffuso dopo la tre giorni di lavoro a New York, i sindaci hanno identificato "azioni" in tre aree: i migranti, il clima e la casa.