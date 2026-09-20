Sono bastati i primi exit poll a far rendere conto al cancelliere che questa partita, per la sua Cdu, è persa. "Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclemburgo il risultato è un disastro non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile", ha detto Friedrich Merz, parlando alla Adenauer Haus di Berlino. Nonostante la doppia débâcle, il cancelliere tedesco non intende fare un passio indietro. Merz, infatti, ha affermato di voler "portare avanti il Paese", sottolineando che la risposta sarà "fare le riforme". "Mi assumo la responsabilità", ha spiegato, come cancelliere e come presidente del partito.