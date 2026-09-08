Cremlino contro Merz: "Russofobia diventata un'ossessione di persecuzione"

Il Cremlino attacca Friedrich Merz e accusa il cancelliere tedesco di avere sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti di Mosca. A intervenire è stato il portavoce Dmitry Peskov, dopo le dichiarazioni con cui Merz, commentando il successo elettorale dell'Afd in Sassonia-Anhalt, aveva ribadito la necessità di "proteggere la libertà" dei tedeschi "anche dalla Russia". Secondo Peskov, Merz mostra una "russofobia che si trasforma in ossessione, un'ossessione per la persecuzione".