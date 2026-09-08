Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina | Attacchi aerei su Kiev: almeno due morti | Pioggia di droni e vittime su Saratov

Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Il bilancio delle vittime sembrerebbe essere destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense, Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. In questo caso la notizia è stata riportata dall'agenzia Interfax che ha citato quanto affermato dal governatore della regione, Roman Busargin. "Le infrastrutture civili - ha dichiarato - sono state danneggiate. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Le segnalazioni preliminari indicano la presenza di vittime", ha detto Busargin.