Witkoff: "Progressi sostanziali nei viaggi a Mosca e Kiev" | Per Parigi la Russia potrebbe trattare dopo le elezioni della Duma
Si potrebbe aprire un nuovo round di negoziati dopo il voto del 20 settembre per porre fine alle ostilità
Witkoff e Kushner all'arrivo a Kiev © Afp
"Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile", ha detto Witkoff su X. "Su indicazione di Trump, i negoziatori americani hanno visitato Mosca e Kiev per facilitare un ulteriore dialogo per mettere fine alla guerra", ha riferito Witkoff.
L'annuncio da Parigi
I negoziatori statunitensi hanno riferito di una "rinnovata disponibilità al negoziato" da parte della Russia durante i loro colloqui con i rappresentanti europei a Kiev ieri. L'ha annunciato l'Eliseo. "Gli americani ci hanno detto che c'è stata una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma - la camera bassa del parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre - e che, in questo contesto, dovremmo prepararci a un nuovo inizio dei negoziati", ha affermato la presidenza francese durante un briefing telefonico con i giornalisti.