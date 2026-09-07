Witkoff: "Progressi sostanziali nei viaggi a Mosca e Kiev" | Per Parigi la Russia potrebbe trattare dopo le elezioni della Duma

"Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile", ha detto Witkoff su X. "Su indicazione di Trump, i negoziatori americani hanno visitato Mosca e Kiev per facilitare un ulteriore dialogo per mettere fine alla guerra", ha riferito Witkoff.