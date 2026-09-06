Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati Usa Witkoff e Kushner

Un incontro tanto più significativo se si considera che arriva il giorno dopo i colloqui di sabato, 5 settembre, con Vladimir Putin a Mosca. L'incontro in Russia, durato più di tre ore a porte chiuse, si è concluso senza l’annuncio di alcuna svolta. Il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha descritto i colloqui come "costruttivi, franchi e utili", ma non ha parlato di risultati specifici. Sebbene Mosca abbia offerto la propria "valutazione completa" della situazione sul campo di battaglia in Ucraina, come ha affermato Ushakov, i colloqui non si sono concentrati esclusivamente sulla guerra in Ucraina: "Sono state discusse in modo molto dettagliato le questioni economiche e i progetti comuni potenzialmente di grande portata e reciprocamente vantaggiosi per la Russia e l’America", ha aggiunto.