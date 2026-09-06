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Dopo i colloqui a Mosca

Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati Usa Witkoff e Kushner

È la prima volta per i due rappresentanti degli Usa nella capitale ucraina

06 Set 2026 - 12:47
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Witkoff e Kushner all'arrivo a Kiev © Afp

Witkoff e Kushner all'arrivo a Kiev © Afp

Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che, nella giornata di sabato, sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo, Vladimir Putin.

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Zelensky pronto al dialogo

 Prima di incontrarli, Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev: a riferirlo è stato lo stesso presidente ucraino, tramite i suoi canali social. "Siamo pronti a dialogare. L'Ucraina è e sarà sempre costruttiva. Il nostro obiettivo è avvicinare la fine della guerra. Serve la pace. Servono garanzie di sicurezza. Serve una pace dignitosa per il dopoguerra", ha spiegato il presidente, sottolineando che le posizioni ucraine sono pronte ed è importante lavorare "in modo coordinato, concreto e realistico".

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I colloqui a Mosca il giorno prima

 Un incontro tanto più significativo se si considera che arriva il giorno dopo i colloqui di sabato, 5 settembre, con Vladimir Putin a Mosca. L'incontro in Russia, durato più di tre ore a porte chiuse, si è concluso senza l’annuncio di alcuna svolta. Il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha descritto i colloqui come "costruttivi, franchi e utili", ma non ha parlato di risultati specifici. Sebbene Mosca abbia offerto la propria "valutazione completa" della situazione sul campo di battaglia in Ucraina, come ha affermato Ushakov, i colloqui non si sono concentrati esclusivamente sulla guerra in Ucraina: "Sono state discusse in modo molto dettagliato le questioni economiche e i progetti comuni potenzialmente di grande portata e reciprocamente vantaggiosi per la Russia e l’America", ha aggiunto. 

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