Witkoff e Kushner a Mosca per parlare con Putin, domani a Kiev | Zelensky: "Russia ha attaccato aeroporti dove potrebbero atterrare"

Il giorno dei colloqui tra Stati Uniti e Russia è arrivato. Non tra Donald Trump e il suo omologo, ma tra gli inviati Steve Witkoff, Jared Kushner e Vladimir Putin. L'agenzia di stampa Interfax rende noto che l'aereo statunitense è atterrato a Mosca e che i colloqui sono dunque in corso. Nella giornata di domenica 6 settembre i due inviati hanno in agenda l'appuntamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma quest'ultimo denuncia bombe russe su alcuni aeroporti ucraini: "Durante la notte ci sono stati attacchi russi dimostrativi contro i nostri aeroporti, a Kiev e Boryspil. È evidente che questi attacchi sono una reazione alle discussioni e ai preparativi per l'eventualità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina e atterrare all'aeroporto di Kiev o a quello di Boryspil" ha scritto su X.