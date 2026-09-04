Ucraina, drone russo sul quartier generale dell'intelligence a Kiev | Zelensky: "Sappiamo dove colpire per rispondere"

In un video - realizzato dopo l'attacco e postato dall'agenzia Unian -, si vede del fumo uscire solo da una finestra dell'edificio, che per il resto è intatto: dettaglio che sembra confermare l'ipotesi dell'attacco mirato. Zelensky ha detto che un drone russo ha preso di mira direttamente l'ufficio del capo dell'Sbu, Oleksandr Poklad. Il presidente ucraino ha confermato che Poklad è sopravvissuto, poiché lui stesso ha riferito di avergli parlato dopo l'attacco. "Il capo dello Sbu, Oleksandr Poklad, ha riferito dei preparativi per la nostra risposta attiva agli attacchi russi. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati", ha scritto su X Zelensky.