Ucraina, drone russo sul quartier generale dell'intelligence a Kiev | Zelensky: "Sappiamo dove colpire per rispondere"

© Afp
Un drone ha colpito il quartier generale dei servizi d'intelligence ucraini, nel centro di Kiev. Ad annunciarlo, via social, è stato lo stesso Zelensky: "Ho parlato con il capo dell'agenzia dei servizi segreti (Sbu), Oleksandr Poklad. Purtroppo, un drone russo ha colpito l'edificio centrale dell'Sbu in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia", ha fatto sapere il presidente ucraino. "A tutti i feriti verrà fornita l'assistenza necessaria", aggiunge Zelensky, "il drone era diretto proprio verso l'ufficio del capo dell'Sbu in quell'edificio".
Target mirato
Il drone russo ha preso di mira "direttamente lo studio del capo" dell'organizzazione, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che ci sarebbero "feriti": almeno nove persone, di cui sette hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale, come ha spiegato il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. Il presidente ucraino ha poi affermato di avere dato ordine al capo dell'Sbu di "rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, in modo proporzionale all'attacco russo": "Le nostre forze armate sosterranno questa risposta".
Un attacco mirato
In un video - realizzato dopo l'attacco e postato dall'agenzia Unian -, si vede del fumo uscire solo da una finestra dell'edificio, che per il resto è intatto: dettaglio che sembra confermare l'ipotesi dell'attacco mirato. Zelensky ha detto che un drone russo ha preso di mira direttamente l'ufficio del capo dell'Sbu, Oleksandr Poklad. Il presidente ucraino ha confermato che Poklad è sopravvissuto, poiché lui stesso ha riferito di avergli parlato dopo l'attacco. "Il capo dello Sbu, Oleksandr Poklad, ha riferito dei preparativi per la nostra risposta attiva agli attacchi russi. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati", ha scritto su X Zelensky.
Danneggiata parte della cattedrale di Santa Sofia
L'attacco russo ha provocato danni alla Casa del Concistoro, parte del complesso della cattedrale di Santa Sofia, nella capitale. A riferirlo sono i media ucraini, che citano la direttrice generale della Riserva Nazionale Sofia di Kiev, Nelya Kukovalskaya, secondo cui "l'onda d'urto" provocata dall'attacco "ha danneggiato la Casa del Concistoro (Mulino del Pane), che fa parte della Cattedrale di Santa Sofia a Kiev". Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito, tutti sono riusciti a mettersi al riparo. La Casa del Concistoro, edificio storico risalente al XVIII secolo, ha invece riportato diversi danni. "Alcune finestre sono andate in frantumi e i vestiboli vetrati interni sono stati completamente distrutti", ha dichiarato la direttrice.
Witkoff e Kushner attesi a Mosca
Episodio che si verifica mentre, sullo sfondo, i negoziati sembrano destinati a fare passi avanti. Gli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero arrivare a Mosca questo sabato, 5 agosto. Lo ha riferito Bloomberg, a proposito del viaggio annunciato degli emissari del presidente Donald Trump che, nel corso di questo fine settimana, si recheranno - o meglio, si dovrebbero recare - anche a Kiev. "Si prevede che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner arrivino a Mosca sabato per tenere colloqui con la Russia, che si mostra pessimista riguardo alla situazione", ha riferito l'agenzia statunitense.
"No attacchi da parte nostra, Russia faccia altrettanto"
Il presidente ucraino Zelensky, nel frattempo, ha mandato un messaggio alla Russia. Ha annunciato che durante le visite degli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner il suo Paese garantirà "il normale funzionamento dello spazio aereo russo". Da qui, ha chiesto alla Russia di "fare altrettanto". Lo riporta l'Ukrainska Pravda. "Non ci saranno attacchi aerei da parte nostra, e la Russia deve fare altrettanto, astenendosi da attacchi aerei per tutto il tempo necessario a condurre questi negoziati e a risolvere le questioni logistiche legate a questa visita americana".