Ue, Kallas: "Attacchi ibridi una svegliata per i Paesi più tiepidi sulle sanzioni" | Tajani: "Possibili tentativi d'influenze russe sul voto in Italia"

"Questo sarebbe veramente inaccettabile, si è già parlato in più di un'occasione, bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un Paese con il quale noi non siamo in guerra". "Quindi - ha sottolineato - noi continueremo a vigilare, non è un caso che ci sia stata una riforma del ministero degli Esteri. Dal primo di gennaio c'è una direzione generale che si occupa della sicurezza, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista operativo, e non è un caso che ci sia una sala operativa che opera 24 ore su 24, proprio per respingere gli attacchi cibernetici, molti dei quali arrivano da hacker russi, contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero". "Ricordo che in occasione della prima visita di Zelensky, nel momento in cui l'aereo toccò la pista dell'aeroporto di Ciampino, ero lì ad accogliere il presidente ucraino, ci fu un attacco contro il sito del ministero degli Esteri. I precedenti ci sono e noi vigiliamo perché possa essere garantita sempre comunque la vita democratica nei nostri Paesi".