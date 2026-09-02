Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta: due feriti

Una vasta operazione di polizia è in corso a causa di un'esplosione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Augusta, in Germania. Secondo quanto emerso finora, un oggetto non identificato è esploso intorno alle 4.15 del mattino nel passaggio interno all'edificio ferendo due persone. L'edificio della stazione e il binario 1, come riferito da un portavoce dalla polizia a Bild, sono stati chiusi in via cautelativa e il trasporto pubblico sta subendo diversi disagi anche se i convogli stanno continuando a circolare sugli altri binari accessibili dagli ingressi nord e sud. Chiusa anche la strada antistante alla stazione, la polizia in una nota diffusa sui social media ha invitato la popolazione a "evitare accuratamente la zona".