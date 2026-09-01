Germania, ordigni esplosivi vicino a una sottostazione elettrica: nessun ferito, ma danni all'impianto
Gli artificieri hanno trovato anche ordigni non esplosi. Il ministro del Land Woidke: "Chi sabota le infrastrutture colpisce tutti noi"
© Afp
In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi della sottostazione elettrica di Turnow-Preilack, nel distretto di Spree-Neisse, in Brandeburgo, non lontano dalla centrale a lignite di Jaenschwalde. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e, secondo le autorità, non ci sarebbero ulteriori pericoli.
Cosa è successo
L'allarme è scattato in mattinata, quando la polizia è stata informata di un danno a una linea elettrica della sottostazione di Turnow-Preilack. Durante gli accertamenti sono stati individuati diversi ordigni esplosivi non convenzionali. Alcuni erano già esplosi, mentre altri sono stati trovati ancora integri e hanno richiesto l'intervento degli artificieri che li hanno poi disinnescati. A riportare la notizia è stato il quotidiano Maerkische Allgemeine e, secondo quanto riferito al giornate da fonti dei servizi di sicurezza e dell'azienda, l'impianto sarebbe stato colpito più volte da "razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo". La sottostazione si trova presso la centrale a lignite di Jaenschwalde, nel distretto di Spree-Neisse, nel Land del Brandeburgo, che confina con Berlino.
"Escluse conseguenze per le persone"
Una portavoce della polizia locale ha fornito all'Ansa ulteriori dettagli sulla natura dei dispositivi, precisando che si tratta di "ordigni esplosivi non convenzionali artigianali". Inoltre, ha escluso conseguenze per le persone e problemi alla rete elettrica: "Non ci sono stati feriti. E non si sono registrati blackout elettrici". In più, sugli ordigni, ha detto: "Sono piccoli ordigni artigianali non convenzionali, è improprio parlare di razzi".
Il ministro del Land: "Chi sabota le infrastrutture colpisce tutti"
"Chiunque tenti di sabotare le nostre infrastrutture critiche e di paralizzare la vita della nostra società se la prende con tutti noi", ha commentato Dietmar Woidke, ministro-presidente del Land del Brandeburgo, in un comunicato riferendosi al ritrovamento di ordigni esplosivi nei pressi della sottostazione elettrica di Turnow-Preilack, in Germania. Woidke ha sottolineato la "frequenza preoccupante di questo tipo di incidenti".
E Berlino avvisa Mosca: "La Germania non si fa intimidire"
La Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità in Europa e che è sempre pronta a trattare, ma che non si lascerà in nessun modo intimidire". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in Algeria, prima che parlasse la portavoce del ministero degli esteri russo. "Dalla nostra parte non c'è alcuna reazione spropositata, ma una reazione se veniamo attaccati", ha detto, rispondendo a una domanda se Berlino debba temere una controreazione russa al pacchetto di misure in preparazione come risposta all'attacco dei droni di Lipsia, di cui Berlino non ha ancora attribuito ufficialmente la responsabilità.