Germania, ordigni esplosivi vicino a una sottostazione elettrica: nessun ferito, ma danni all'impianto

L'allarme è scattato in mattinata, quando la polizia è stata informata di un danno a una linea elettrica della sottostazione di Turnow-Preilack. Durante gli accertamenti sono stati individuati diversi ordigni esplosivi non convenzionali. Alcuni erano già esplosi, mentre altri sono stati trovati ancora integri e hanno richiesto l'intervento degli artificieri che li hanno poi disinnescati. A riportare la notizia è stato il quotidiano Maerkische Allgemeine e, secondo quanto riferito al giornate da fonti dei servizi di sicurezza e dell'azienda, l'impianto sarebbe stato colpito più volte da "razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo". La sottostazione si trova presso la centrale a lignite di Jaenschwalde, nel distretto di Spree-Neisse, nel Land del Brandeburgo, che confina con Berlino.