Germania, 31enne britannica accoltellata a morte alla stazione di Rosenheim

Una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata da un uomo, in una stazione ferroviaria di Rosenheim, in Germania. Lo riporta la polizia della città della Baviera. La donna è stata aggredita intorno all'una di notte, tra il 29 e il 30 agosto. Gli agenti della polizia federale sono riusciti ad arrestare sul posto il presunto aggressore, un cittadino tedesco di 27 anni residente nel distretto di Fürstenfeldbruck. La vittima è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure, ma è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono state affidate alla Polizia Criminale di Rosenheim.