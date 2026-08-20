Germania, la nuova campagna dell'esercito sfrutta i kebab: "Una carriera con tutto"

In Germania si contano tra i 15mila e i 18mila negozi di kebab. In diversi di questi, invece che la classica carta che avvolge il panino (o la piadina), ne è comparsa una nuova, inedita. "Fai qualcosa che ti ripaghi davvero", si legge. "Una carriera che ti offra tutto". Il gioco di parole è chiaro, e si riferisce alla formula classica con cui si ordina un kebab completo, appunto "con tutto". In calce è presente un QR code, che porta direttamente al sito ufficiale della Bundeswehr, l'esercito tedesco.