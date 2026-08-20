Germania, la nuova campagna dell'esercito sfrutta i kebab: "Una carriera con tutto"
La Bundeswehr lancia un'insolita campagna pubblicitaria nei negozi di kebab: QR code e giochi di parole sugli involucri per ingaggiare 74mila soldati
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In Germania si contano tra i 15mila e i 18mila negozi di kebab. In diversi di questi, invece che la classica carta che avvolge il panino (o la piadina), ne è comparsa una nuova, inedita. "Fai qualcosa che ti ripaghi davvero", si legge. "Una carriera che ti offra tutto". Il gioco di parole è chiaro, e si riferisce alla formula classica con cui si ordina un kebab completo, appunto "con tutto". In calce è presente un QR code, che porta direttamente al sito ufficiale della Bundeswehr, l'esercito tedesco.
I destinatari della campagna
È una campagna pubblicitaria, o meglio di reclutamento, sicuramente "sui generis", quella lanciata dalle forze militari di Berlino. La scelta di mirare ai kebab è in parte dovuta al target principale, cioè i giovani, e in parte a tutte quelle persone che ultimamente stanno valutando di cambiare lavoro. L'obiettivo ultimo è quello di rimpolpare i ranghi, in particolare dei reparti sanitari e del personale qualificato, con altre 74mila unità entro il 2035. Portando così il numero delle truppe attive dalle 186mila attuali a oltre 260mila.
Una pubblicità "ambientale"
Si tratta di una campagna che il ministero della Difesa tedesco ha definito "ambientale", cioè che mira ad abitare gli stessi luoghi dove i potenziali candidati si recano nella loro vita quotidiana. Stando a quanto ha dichiarato Berlino, i gestori dei negozi di kebab avrebbero dato la loro disponibilità a distribuire la nuova carta da cibo a titolo completamente gratuito.