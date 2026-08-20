"God save the pub", la Gran Bretagna sta perdendo i suoi luoghi simbolo: ecco perché

Peccato solo che non sempre le amministrazioni locali siano sufficientemente illuminate, andando a mettere a volte più o meno indirettamente i bastoni tra le ruote proprio a chi dovrebbe essere supportato. A inizio agosto il consiglio di Westminster, l’ente che governa il municipio nel centro di Londra, ha suggerito tra le altre cose ai pub di limitare e scoraggiare le consumazioni in piedi. Una richiesta che ha portato a un'importante levata di scudi anche tra i media britannici, che hanno parlato di "puritanesimo assurdo" (il Times), accusando i politici responsabili di essere dei "burocrati guastafeste" (The Telegraph). Le critiche sono arrivate addirittura dallo stesso sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, che ha accusato il municipio di governare una zona "famosa a livello mondiale per la sua vita notturna con una mentalità da villaggio". Probabilmente la proposta, ancora in fase di bozza, verrà alla fine rivista ma scelte del genere non fanno che erodere abitudini e certezze. Qualcuno inizierà a chiedersi se sia giusto "bere in piedi" e forse quella che era una boutade finirà alla fine per influenzare davvero chi si ritroverà col dubbio: "ma alla fine posso o no?". Niente posti in piedi, siamo inglesi. Ma se il sipario si abbassa perché si hanno pochi spazi da riempire poi a perderci è tutto il teatro. La metafora sarebbe piaciuta a William Shakespeare, un'altra icona britannica cui hanno dedicato forse più pub che strade.