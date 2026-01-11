Pub in rivolta: il governo inglese alza le tasse? Vietato l'ingresso ai parlamentari laburisti

Bandita dal suo locale abituale anche la ministra delle Finanze
Il parlamentare laburista Tom Hayes ha pubblicato un video, davanti al pub che era solito frequentare, lamentandosi di non poter entrare. © Facebook
Il governo alza le tasse e i pub inglesi vietano l'ingresso ai parlamentari laburisti. Succede da dicembre nel Regno Unito. Sono oltre mille i locali che hanno aderito all'iniziativa che ha già dato i suoi frutti visto che l'esecutivo è tornato sui propri passi (anche se le nuove misure non sono ancora state introdotte).
Si chiama business rate ed è il nome della tassa al centro della mobilitazione. Si tratta di un'imposta sugli immobili non residenziali. Ogni anno la tassa viene aggiornata ma per il 2026 il governo aveva deciso di sospendere le agevolazioni concesse durante la pandemia. Le due cose insieme avrebbero portato i pub a pagare il 76% di tasse in più.
I proprietari dei pub hanno quindi iniziato a esporre i cartelli con su scritto "No ai parlamentari laburisti". Rachel Reeves, la ministra delle Finanze che ha messo a punto la legge di bilancio, è stata bandita dal suo abituale pub a Pudsey, nello Yorkshire. Tom Hayes, un altro parlamentare del partito, ha pubblicato un video davanti al suo pub di quartiere lamentandosi di non poter entrare.
In realtà il settore dei pub è in crisi da tempo. Nel 1980 c'erano più di 69 mila locali, adesso ce ne sono meno di 50mila. Nel 2023 hanno chiuso due pub al giorno, altri sono stati comperati da grosse catene. Adesso il governo ha fatto marcia indietro: e sta pensando a un pacchetto di aiuti per la categoria.