Pub in rivolta: il governo inglese alza le tasse? Vietato l'ingresso ai parlamentari laburisti

In realtà il settore dei pub è in crisi da tempo. Nel 1980 c'erano più di 69 mila locali, adesso ce ne sono meno di 50mila. Nel 2023 hanno chiuso due pub al giorno, altri sono stati comperati da grosse catene. Adesso il governo ha fatto marcia indietro: e sta pensando a un pacchetto di aiuti per la categoria.