Gb, due arresti per la sparatoria al pub dove morì una donna 

Svolta nelle indagini per la sparatoria al pub nel Merseyside (Liverpool) alla vigilia di Natale: un uomo e una donna sono stati arrestati.

Nella sparatoria era morta una donna di 26 anni. Un 30enne di Tranmere è stato arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio, insieme ad una donna di 19 anni di Rock Ferry accusata di concorso in omicidio. La donna colpita nel pub, Elle Edwards, è morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla testa mentre si trovava al Lighthouse Inn nel villaggio di Wallasey poco prima della mezzanotte della vigilia di Natale. Ferito nella sparatoria un uomo di 28 anni che versa in gravi condizioni in ospedale.