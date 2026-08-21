Germania: "Scoperto deposito di armi vicino a Berlino", sospetti sulla Russia

Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. La notizia è riportata dalle emittenti Wdr e Ndr e dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, secondo cui il nascondiglio era stato individuato alla fine dell'estate dello scorso anno in un'area boschiva non lontana dalla capitale.