Droni russi su villaggio vicino a Kharkiv, due morti e due feriti

La notte tra giovedì e venerdì le forze armate russe attaccato con sei droni il villaggio di Lebyazhe, nel distretto di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. "Sono stati registrati incendi in cinque edifici residenziali privati, tre dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui tre annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato", ha aggiunto Synegubov.

