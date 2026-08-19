Guerra Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia: almeno due morti e dieci feriti

Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite negli attacchi russi condotti il 18 agosto contro Zaporizhia e il distretto circostante. Lo ha riferito il governatore regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Secondo il funzionario, le forze russe hanno effettuato 19 raid aerei e 717 attacchi con droni di vario tipo, principalmente velivoli senza pilota con visuale in prima persona (Fpv), contro Zaporizhia, Komyshuvakha, Kushugum, Stepnohirsk, Prymorske, Orikhiv, Zaliznychne e altri centri della regione. Le forze russe hanno inoltre effettuato sette attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture.